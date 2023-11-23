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Без макіяжу: Кайлі Дженнер у спортивному топі похизувалася пишним бюстом

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
406
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Без макіяжу: Кайлі Дженнер у спортивному топі похизувалася пишним бюстом

Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Схоже, зірка почала частіше бувати в спортзалі і показувати звідти селфі.

Зірка реаліті-шоу та бізнес-вумен — 26-річна Кайлі Дженнер – знову продемонструвала спортивний лук – невже вона стала частою гостею спортзалу?

Цього разу вона приміряла чорний спортивний комплект, що складався з топу і лосин, і кросівки — все від бренду Alo. На її обличчі зовсім не було макіяжу, а розпущене волосся спадало на обличчя. Акцент на фото було зроблено на пишному бюсті зірки.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Зазвичай Кайлі щодня робить свій фірмовий макіяж — вона приділяє особливу увагу консилерам і скульпторам, які роблять риси обличчя більш виразними, і часто робить акцент на губах за допомогою блисків натуральних відтінків.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Кайлі не перестає дивувати своїх фоловерів у Instagram. Нагадаємо, раніше вона показувала, що виростила у себе в садку.

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Дата публікації
Перегляди
406
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