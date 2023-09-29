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Без макіяжу: Памела Андерсон показала свою натуральну красу на заході в Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Без макіяжу: Памела Андерсон показала свою натуральну красу на заході в Парижі

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Знаменитість прибула до Франції та відвідала фешншоу.

56-річна зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" Памела Андерсон відвідала показ жіночої колекції весна-літо 2024 року бренду Isabel Marant у Парижі. Шоу відбулося у межах Тижня моди, який зараз триває у Франції.

На заході Памела з'явилася у жовтій сукні з фактурної тканини та драпуванням на плечі та талії. Доповнили вбрання зірки бежеві босоніжки на підборах, сумка ніжно-бежевого кольору, а також червоні манікюр та педикюр.

Сукня була довжини міді та досить скромного фасону.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Але здивував у цьому образі саме макіяж зірки, адже його практично не було. Памела нанесла лише трохи туші на вії та блиск на губи, а все її ластовиння і навіть невеликі червоні плями чи зморшки було видно і варто відзначити, що вигляд зірка мала чудовий.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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