Без макіяжу та босоніж: Клаудія Шиффер відпочиває у Греції

Супермодель показала знімки із грецьких островів.
53-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – показала у Instagram знімки з відпочинку, який вона проводить зі своєю родиною у Греції.
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Модель босоніж позувала на заході сонця, одягнена вона була у синій довгий сарафан. Літній образ моделі доповнювали лише золотий кулон на шиї та червоний педикюр, а на обличчі Клаудії взагалі не було макіяжу.
А на іншій серії фото Шиффер зазнімкована у компанії друзів. Судячи з видів, вони відпочивають на грецькому острові Санторіні, який славиться своїми білими будинками з блакитними куполами.
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Нагадаємо, Клаудія Шиффер показала вінтажну пару взуття, яке купила ще в 90-х, але все одно ще носить.
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