Без макіяжу та босоніж: Клаудія Шиффер відпочиває у Греції

53-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – показала у Instagram знімки з відпочинку, який вона проводить зі своєю родиною у Греції.

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Модель босоніж позувала на заході сонця, одягнена вона була у синій довгий сарафан. Літній образ моделі доповнювали лише золотий кулон на шиї та червоний педикюр, а на обличчі Клаудії взагалі не було макіяжу.

А на іншій серії фото Шиффер зазнімкована у компанії друзів. Судячи з видів, вони відпочивають на грецькому острові Санторіні, який славиться своїми білими будинками з блакитними куполами.

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Нагадаємо, Клаудія Шиффер показала вінтажну пару взуття, яке купила ще в 90-х, але все одно ще носить.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

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