Без макіяжу та спідньої білизни: топмодель Жозефін Скрівер зібралася на вечірку

Дівчина продемонструвала ніжний образ.
30-річна модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених перед вечіркою, на яку вона зібралася. Так як це була white party, дівчина одягла обтислу білу сукню в рубчик з оголеними плечима.
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Свій образ Жозефін доповнила золотими сережками, каблучкою та золотим браслетом Cartier. Цікаво, що макіяж вона робити не стала, а волосся зібрала у низький пучок. Також Скрівер відмовилася і від бюстгальтера.
Нагадаємо, раніше Жозефін Скрівер показувала, як засмагала топлес біля басейну на островах у Карибському морі.
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