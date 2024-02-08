Без макіяжу та спідньої білизни: топмодель Жозефін Скрівер зібралася на вечірку

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених перед вечіркою, на яку вона зібралася. Так як це була white party, дівчина одягла обтислу білу сукню в рубчик з оголеними плечима.

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Свій образ Жозефін доповнила золотими сережками, каблучкою та золотим браслетом Cartier. Цікаво, що макіяж вона робити не стала, а волосся зібрала у низький пучок. Також Скрівер відмовилася і від бюстгальтера.

Жозефін Скрівер / Фото: Instagram Жозефін Скривер

Нагадаємо, раніше Жозефін Скрівер показувала, як засмагала топлес біля басейну на островах у Карибському морі.

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