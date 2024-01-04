Без макіяжу та укладання: Памела Андерсон у промокампанії нью-йоркського бренду

56-річна американська актриса та модель – Памела Андерсон – стала обличчям весняної колекції бренду Proenza Schouler. В об'єктиві фотографа Давіта Гіоргадзе вона постала зовсім без макіяжу та будь-якого укладання.

Актриса приміряла стильні образи з нової колекції: червону сукню, чорний і білий жакети, виварені джинси, сукню-макраме та ін.

Памела відмовилася від макіяжу ще у вересні минулого року, тоді вона вперше з'явилася без декоративної косметики на обличчі на Паризькому тижні моди. Причиною відмови від макіяжу стала смерть її візажистки Алексіс Фогель, з якою вона багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019 через рак грудей.

Нагадаємо, раніше Памела Андерсон з'явилася на червоній доріжці в Лондоні під час премії British Fashion Awards 2023. Вона одягла біле вбрання від Victoria Beckham, яке складалося з вільних штанів та футболки.

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