Без макіяжу та в кроптопі зі шнурівкою: Оля Полякова показала знімки з відпочинку на Шрі-Ланці

Без макіяжу та в кроптопі зі шнурівкою: Оля Полякова показала знімки з відпочинку на Шрі-Ланці

Співачка в останній день відпустки сфотографувалася в Індійському океані.

Оля Полякова разом із сім'єю провела відпустку на Шрі-Ланці. Звідти співачка опублікувала в Instagram перші знімки, які зробила в останній день відпочинку. До цього їй не хотілося фотографуватися і постити світлини у соцмережу, вона просто насолоджувалася відпочинком.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

На фото Оля постала у легкому білому костюмі, який складається з кроптопу зі шнурівкою у зоні декольте та спідниці міді з рюшами та розрізом. У такому вбранні зірка продемонструвала свій плаский живіт та стрункі ноги.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Волосся Полякова розпустила та була без макіяжу на обличчі. Позувала вона на камінні в Індійському океані.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

"Цього разу я просто відпочивала! Ледве змусила себе зробити ці фотки в останній день відпочинку! Летимо додому! Знаю, що вдома все в неврозі, але у мене є стійке відчуття, що все буде добре!" — написала під світлинами артистка.

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