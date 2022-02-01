Без макіяжу та в толстовці: Сара Сампайо сходила на шопінг

Без макіяжу та в толстовці: Сара Сампайо сходила на шопінг

30-річна португальська модель Сара Сампайо повернулася з відпустки до Лос-Анджелеса і потрапила під приціл фотографів.

Зірку Victoria's Secret заскочили після шопінгу. Сара прямувала до автомобіля, одягнена в рожеву видовжену толстовку і чорні лосини і взута в чорні кросівки New Balance. В руках у моделі була маска, мобільний телефон та ключі від автомобіля. Довге каштанове волосся Сара зібрала в хвіст і була без макіяжу на обличчі.

Сара Сампайо / Getty Images

Минулого разу Сара теж була зазнімкована папараці в місті. На дівчині були чорні лосини, кросівки та видовжений червоно-рожевий светр із принтом. Макіяж у повсякденному житті модель зазвичай не наносить.

Сара Сампайо / Getty Images

Раніше в Instagram Сара Сампайо ділилася знімками з відпустки та показувала, який зараз після зимових свят має вигляд її фігура у бікіні.

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