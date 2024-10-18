Без макіяжу та в жакеті з бісером: Памела Андерсон відвідала модний показ Giorgio Armani

Акторка мала елегантний та гламурний вигляд, а відсутність макіяжу лише підкреслила її красу.

Зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" – 57-річна Памела Андерсон – продемонструвала елегантний образ під час своєї появи на шоу бренду Giorgio Armani. Це був захід, на якому марка представила колекцію весна-літо 2025.

Памела знову відмовилася від макіяжу, а лише нанесла легкий прозорий блиск на губи. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, одягнена була в шовкову блузу відтінку айворі, а також оксамитові штани з високим посадженням.

На плечі актриса накинула гламурний жакет із вишивкою бісером та люрексом. Елегантності луку додали туфлі на високих підборах і маленька квадратна сумка з ручкою-ланцюжком.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

У цьому образі Андерсон мала цілковито чарівний та гламурний вигляд. Однак вона була не єдиною зіркою, яка з'явилася на цьому заході, оскільки також на ньому сяяла світська левиця Нікі Гілтон, яка одягнула сукню з оксамитовим оздобленням.

Нікі Хілтон / Фото: Getty Images

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