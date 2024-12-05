Без макіяжу та зачіски: колишня перша леді Франції – модель Карла Бруні – показала, який вигляд мала 29 років тому

Жінка розпочала свою модельну кар'єру наприкінці 1980-х років і швидко стала однією з найпопулярніших моделей у світі.
56-річна колишня модель, співачка та дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі – Карла Бруні – показала у своєму Instagram архівні знімки. На них вона позує у чорному комплекті, що складається з топу на зав'язках та штанів або спідниці з високим розрізом збоку.
"Сувенір із 1995-го. Коли знімання проходили без зачіски та макіяжу", — написала Бруні під фото і додала, що це були знімки для журналу Elle авторства фотографа Жана-Марі Пер'є.
Зазначимо, наприкінці 1990-х Карла завершила модельну кар'єру, щоб зосередитись на музиці. 2002 року вона випустила свій перший музичний альбом, який став успішним і приніс їй визнання як авторці-виконавиці. Зараз вона іноді бере участь у показах та знімається у фотосесіях.
Нагадаємо, раніше Карла Бруні вийшла на подіум шоу Victoria's Secret. Вона блищала в чорному корсеті з мереживним оздобленням, чорних трусах і прозорих чорних лосинах. За її спиною було щось подібне до імпровізованих крил, а взута вона була в босоніжки зі стразами на підборах.
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