Без маски і капелюха: Klavdia Petrivna з’явилася на концерті Артема Пивоварова і зізналася йому у любові

Klavdia Petrivna / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna зʼявилася на другому концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту, чим викликала шалені овації. Вона й Артем виконали їхню дуетну пісню «Барабан».

На сцену Klavdia Petrivna вийшла в ефектному образі total black. На ній була шкіряна сукня по фігурі, шкіряний плащ-накидка і шкіряні ботильйони на високих платформах і підборах. Свій лук співачка доповнила стильними сонцезахисними окулярами і зачіскою з прикореневим обʼємом і косою.

© Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після виступу артистка подякувала Пивоварову, зізналася йому у любові і вони тепло обійнялися.

«Як приємно тут бути! Дякую, Артеме, дякую вам! Артем, пишаюся тобою, я тобою надихаюся. І останнє, Артеме: я тебе люблю!», — сказала Klavdia Petrivna.