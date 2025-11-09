ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
533
1 хв

Без маски і капелюха: Klavdia Petrivna з’явилася на концерті Артема Пивоварова і зізналася йому у любові

Артистка стала зірковою гостею масштабного другого концерту Пивоварова у Палаці спорту.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Klavdia Petrivna зʼявилася на другому концерті Артема Пивоварова у Палаці спорту, чим викликала шалені овації. Вона й Артем виконали їхню дуетну пісню «Барабан».

На сцену Klavdia Petrivna вийшла в ефектному образі total black. На ній була шкіряна сукня по фігурі, шкіряний плащ-накидка і шкіряні ботильйони на високих платформах і підборах. Свій лук співачка доповнила стильними сонцезахисними окулярами і зачіскою з прикореневим обʼємом і косою.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

Після виступу артистка подякувала Пивоварову, зізналася йому у любові і вони тепло обійнялися.

«Як приємно тут бути! Дякую, Артеме, дякую вам! Артем, пишаюся тобою, я тобою надихаюся. І останнє, Артеме: я тебе люблю!», — сказала Klavdia Petrivna.

/ © Аліна Онопа, ТСН.ua

© Аліна Онопа, ТСН.ua

