Без найкрасивішої: конкурс краси "Міс світу" скасували за 6 годин до початку

Від України на світовий конкурс цього року поїхала вінничанка Олександра Яремчук.
Конкурс краси "Міс світу", який мав відбутися у Пуерто-Рико, скасували за 6 годин до початку, оскільки аж 20 учасниць отримали позитивний тест на коронавірус. Представляти Україну мала вінничанка Олександра Яремчук.
На шляху на конкурс дівчину чекало кілька перешкод, зокрема, у неї були проблеми з візою, та їх вдалося уладнати. Тепер же вона не зможе вийти на сцену через вірус, хоча провела у Пуерто-Рико місяць, готуючись до щоу.
"Я дуже засмучена та розчарована, бо дуже хотіла виступити, пробувши цілий місяць на підготовці в Пуерто-Рико. Не менш засмучена дирекція нашого національного конкурсу, яка весь цей місяць перебування на карибських островах, оплачувала", - каже Олександра.
Втім, організатори "Міс світу" обіцяють все ж провести конкурс протягом 90 днів.
Це вже другий рік поспіль пандемія стає на заваді конкурсу. Торік найкрасивішу дівчину світу обирали онлайн. Як саме вийдуть з ситуації цього року, поки що невідомо. Організатори сподіваються, що конкурс таки відбудеться впродовж трьох місяців, хоча це ще під питанням.
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