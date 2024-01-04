Без нижньої білизни: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала у шовковій сукні на відпочинку

Традиційно після різдвяних та новорічних свят селебриті вирушають на відпочинок.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — теж улетіла у відпустку, для якої обрала Таїланд. І вже показала звідти перші знімки.

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Британка позує босоніж на тлі моря біля куща з рожевими квітами. Вона одягнена в білу шовкову сукню до підлоги, під якою немає нижньої білизни. Розі підставляє обличчя сонячним променям, насолоджуючись теплом Таїланду після дощової погоди Лондона.

Нагадаємо, раніше оголена Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила селфі під час б'юті-процедури. Вона була на сеансі лімфодренажного масажу.

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