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Без нижньої білизни: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала у шовковій сукні на відпочинку

Автор
Юлія Кудринська
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Без нижньої білизни: Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала у шовковій сукні на відпочинку

Розі Гантінгтон-Вайтлі в Таїланді / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Традиційно після різдвяних та новорічних свят селебриті вирушають на відпочинок.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — теж улетіла у відпустку, для якої обрала Таїланд. І вже показала звідти перші знімки.

(гортайте фото вправо)

Британка позує босоніж на тлі моря біля куща з рожевими квітами. Вона одягнена в білу шовкову сукню до підлоги, під якою немає нижньої білизни. Розі підставляє обличчя сонячним променям, насолоджуючись теплом Таїланду після дощової погоди Лондона.

Нагадаємо, раніше оголена Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила селфі під час б'юті-процедури. Вона була на сеансі лімфодренажного масажу.

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Дата публікації
Перегляди
180
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