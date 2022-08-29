Без обручки і з новим другом: Тіна Кунакі прийшла на весілля

Тіна Кунакі зі своїм іспанським другом Віктором Сантьяго відвідали весілля у Франції.

Вони стали одними із гостей на весіллі засновника та креативного директора бренду Jacquemus – Сімона Порт Жакмюса – та власника рекламної агенції Yoann et Marco Марко Маестрі.

Про весілля докладніше ми розповідали ось тут.

Тепер хочемо показати вам гостей. 25-річна Тіна приїхала на свято у світлій асиметричній сукні з одним відкритим плечем та білих босоніжках на підборах.

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго / Фото: Getty Images

Кучеряве волосся Тіна зібрала у високу зачіску, одягла дорогоцінний тонкий браслет і зробила світлий манікюр. На пальці Кунакі не було обручки.

У своєму Instagram Тіна публікує багато фото зі своїм новим другом Віктором Сантьяго.

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Деякі із них зовсім не схожі на дружні. Підписники раз у раз говорять про те, а чи все добре в шлюбі у Кунакі та Касселя, які виховують 3,5 річну дочку Амазоні.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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