Без обручки: Софі Тернер помітили в Нью-Йорку після повідомлень про розлучення

Зірку серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка нещодавно офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком, музикантом Джо Джонасом, помітили у Нью-Йорку. Фото папараці зробили, коли акторка виходила із ресторану.

Для вечері Софі одягла лаконічну білу футболку та сіру трикотажну спідницю-олівець. Також на ній були червоні атласні балетки, на шиї золота прикраса, а в руці акторка тримала яскраву сумку Louis Vuitton.

Також можна помітити, що Софі більше не носить обручку. Нещодавно вона заявила, що подає до суду на чоловіка і що він вкрав у неї дітей.

Софі Тернер / Фото: Getty Images

На вечерю Софі, до речі, сходила зі співачкою Тейлор Свіфт. Що цікаво, раніше Свіфт теж зустрічалася із Джо Джонасом. Після розставання Тейлор Свіфт написала про Джонаса кілька пісень, зокрема Forever & Always та Better Than Revenge.

Читайте також: