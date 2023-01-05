Без одягу: порноакторка-трансгендер у прозорому бюстгальтері викликала фурор пишним бюстом

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд побувала на заході, присвяченому зіркам індустрії для дорослих - AVN Adult Expo 2023. Івент відбувся у Лас-Вегасі, штат Невада.

Білявка з'явилася перед фотокамерами у провокаційному луку - без одягу. На ній була лише чорна спідня білизна.

Свої великі груди, від яких просто було неможливо відвестии погляд, Брітні підкреслила прозорим бюстгальтером, крізь який було видно її соски.

Брітні Кейд / Фото: Getty Images

Шию Кейд прикрасила чорним шкіряним чокером із золотистою деталлю. Волосся порноакторка розпустила, зробила макіяж із накладними пишними віями, французький манікюр і білий педикюр.

Брітні Кейд / Фото: Getty Images

Чорні босоніжки на високій платформі і підборах завершили відвертий аутфіт Брітні.

Нагадаємо, раніше Брітні Кейд був Брендоном Моррісоном. Він народився у Ла-Квінті, штат Каліфорнія, пише Dail Mail.

Над Брендоном у школі постійно знущалися, його били. Через це він у 15 років кинув школу і навчався вдома.

Після трансформації його життя змінилося. Брітні стала впевненою у собі красунею.

"Я вперше зрозуміла, що народилася в неправильному тілі, коли мені було, напевно, 3-4 роки, коли я гралася звичайними іграшками, якими гралися дівчатка, а не звичайними іграшками для хлопчиків. Я придушувала всі свої почуття простого бажання бути собою", - сказала в інтерв'ю Кейд.

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