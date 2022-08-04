60 років від дня смерті Мерілін Монро: як зірка померла, і чому її ховали без преси та шанувальників

Смерть 36-річної діви Голівуду шокувала тоді всіх. Розповідаємо, що відбувалося того похмурого дня і як прощалися з акторкою.

1962 рік увійшов до історії, адже 5 серпня у своєму будинку за адресою 12305 Fifth Helena Drive в районі Брентвуд в Лос-Анджелесі була знайдена мертвою суперзірка Мерілін Монро.

У майстерні паризького одягу Pierry Cardin чотири моделі читають новини про раптову смерть кінозірки Мерілін Монро / Фото: Associated Press

За висновком лікарів було названо приблизний час смерті: 4 серпня між 20:30 та 22:30. Токсикологічний звіт показав, що причиною смерті було гостре отруєння барбітуратами. Поруч з ліжком Монро були знайдені порожні флакони з ліками.

Поліцейський вказує на пляшечки з ліками на столі поруч з ліжком в будинку акторки Мерілін Монро / Фото: Associated Press

Знайшли акторку оголеною, оскільки зазвичай вона спала саме так. Після констатації смерті тіло Монро було перевезено до моргу Westwood Village, а після підтвердження її особи і обставин смерті, було направлено на судово-медичну експертизу округу Лос-Анджелес для розтину.

Спальня, в якій Мерілін Монро була знайдена мертвою / Фото: Getty Images

Тіло Мерілін Монро доставляють до моргу / Фото: Getty Images

Розтин було проведено того ж дня, 5 серпня, лікарем Томасом Ногучі. У звіті йшлося про те, що смерть настала в результаті можливого передозування барбітуратів. До ранку понеділка 6 серпня тіло Мерілін Монро ще лежало в морзі. Лише пізно ввечері його привезли до похоронного бюро.

Організацією похорону займалися другий чоловік Мерілін — бейсболіст команди "Нью-Йорк Янкіз" Джо Ді Маджіо і її зведена сестра Берніс Бейкер Міракл. Похорон повинен був бути повністю приватними і дозвіл бути присутнім на церемонії отримали лише родичі і близькі друзі — 31 особа. Однак без інцидентів не обійшлося — фотограф журналу Life, підкупивши службовця моргу пляшкою віскі, зміг пробратися до моргу лікарні і зробити кілька фотографій покійної зірки.

Тіло Мерілін Монро в морзі Лос-Анджелеса на розтині / Фото: Getty Images

Останній макіяж Мерілін зробив 7 серпня її друг Вайт Снайдер. Він розповідав, що якось вони напівжартома домовилися з Мерілін, що він зробить її останній макіяж, якщо вона помре раніше за нього. Як бачимо, Снайдер дотримався своєї обіцянки. Колишній чоловік зірки Джо Ді Маджіо не відходив від Монро всю ніч. Він був розбитий, адже за чутками, 1 серпня 1962 року повторно зробив їй пропозицію.

Бейсболіст Джо Ді Маджіо витирає сльози після похорону Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Також відомо, що волоссям акторки займався Агнес Фланаган. Але оскільки тіло Мерілін було сильно пошкоджене під час розтину, йому довелося одягнути їй перуку, яка імітувала її справжню зачіску.

Похорон американської кінозірки Мерілін Монро / Фото: Getty Images

Похоронна церемонія почалася 8 серпня о першій годині дня в невеличкій капличці на Вествудскому меморіальному кладовищі в Західному Лос-Анджелесі. Під час служби тіло Мерілін лежало у відкритій бронзовій труні, покритій зсередини атласом кольору шампанського. Одягли її в улюблену зелену сукню від італійського модельєра Еміліо Пуччі, в якій вона нещодавно з'являлася в Мехіко, і в зелений шарф.

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Під час церемонії місцевий пастор виголосив коротку проповідь, а потім до гробу підійшов убитий горем Джо, щоб сказати: "Я кохаю тебе, мила, я кохаю тебе". У руках у Мерілін був букет троянд і ще протягом 20 наступних років Джо розпоряджався, щоб у вазу на її могилі двічі в тиждень приносили свіжий букет червоних троянд, як символ його безперервного кохання.

Поховали акторку в стінному склепі з рожевого мармуру під № 24 на Вествудскому кладовищі. На табличці написали просто: "Мерілін Монро 1926-1962".

Надгробна табличка на склепі, де лежить кінозірка / Фото: Getty Images

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