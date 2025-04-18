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- Шоу-бізнес
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Без розрізів та голих вставок: Дейзі Едгар-Джонс одягла лаконічну сукню на захід
Вона одягла сукню у дизайні схожому на той, який носила раніше.
Акторка Дейзі Едгар-Джонс відвідала спеціальний показ фільму «На швидких конях», який відбувся у Нью-Йорку. Цього разу вона відвідала захід у лаконічній сукні білого кольору від бренду Khaite.
Це довге вбрання добре сиділо на фігурі акторки, а прикрашало його лише легке драпування — ліф мав легкий напуск. Доповнила вона образ взуттям з відкритим мисом, лаконічними сережками-кільцями та елегантною зачіскою.
Ця сукня нагадала вбрання, яке вона носила в Лос-Анджелесі. Перед фотографами Дейзі з’явилася в білій сукні від бренду Gucci, яке було виконане в лаконічному дизайні. Сукня мала високу горловину з невеликим драпуванням і високий розріз на спідниці. Також вбрання прикрашала гола спина.