"Без руки, без ноги": Мережею шириться новий хіт про москалів

"Без руки, без ноги": Мережею шириться новий хіт про москалів

Пісня стала справжнім хітом соцмереж.

Новий український вокально-інструментальний ансамбль "Байрактар", який нещодавно ще називався Джеральд Естрада переспівали легендарний хіт німецького гурту Modern Talking -You're My Heart, You're My Soul. У відео гурт співає в стилі 90-х, грає на синтезаторі та пританцьовує. Ролик з'явився на YouTube-каналі "Крінж TV".

Жартівлива пісня написана про війну в Україні і те, як російська армія у ній програла. Артисти називають росіян у пісні "бомжами та рагулями", які залишились без кінцівок в Україні.

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