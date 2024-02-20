Без штанів, але з котом на руках: Клаудія Шиффер знялася в екстравагантній фотосесії

53-річна супермодель 90-х – Клаудія Шиффер – стала головною зіркою березневого випуску Vogue Germany. На глянцевій обкладинці вона позувала в шкіряному жилеті, чорних плавках і колготках в сітку, а в руках тримала свого кота Чіпа. Нещодавно він став зіркою, зігравши у фільмі "Аргайл" невелику роль і з'явився на рекламних постерах разом з головними акторами.

Також Клаудія приміряла й інші екстравагантні вбрання: топ із квітів, шкіряну сукню, лакову дуту куртку та ін. Авторами чорно-білого фотосету став дует фотографів Luigi and Iango.

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Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер відвідала прем'єру фільму. Відома модель одягла сукню Versace з візерунком аргайл, який відповідав назві фільму.

Клаудія Шиффер / Фото: Associated Press

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