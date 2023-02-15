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Без штанів: американська акторка прийшла на фешншоу у білизні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Без штанів: американська акторка прийшла на фешншоу у білизні

Каміла Мендес / Фото: Getty Images

Каміла Мендес привернула увагу провокаційним аутфітом.

У межах Нью-Йоркського тижня моди відбувся показ колекції сезону осінь-зима 2023 бренду Coach. Фешншоу відвідала американська акторка, зірка серіалу на Netflix "Зробімо помсту" - Каміла Мендес. Зірка обрала для своєї появи сміливий лук – вона прийшла без штанів чи спідниці.

Каміла Мендес / © Getty Images
Каміла Мендес / Фото: Getty Images

На Камілі був чорний бюстгальтер і чорні труси з високою посадкою, поверх який вона одягла шкіряну чорну куртка оверсайз з потертостями, накладними кишенями і блискавкою. Взула Мендес чорні лофери на грубій підошві, прикрашені металевими деталями і логотипом бренду – С.

Акторка зробила хвилясте укладання, одягла чорні окуляри і прикрасила одне вухо сережкою у вигляді ключа. На плечі у неї висіла чорна сумка. Червоний манікюр завершив її провокаційний лук.

Нагадаємо, зірка супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія" Кетрін Ньютон з'явилася на прем'єрі у прозорій сукні.

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Дата публікації
Перегляди
1262
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