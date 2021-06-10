Без штанів: "ангел" Ельза Госк позувала в футболці з модним принтом

Модель щодня показує стильні луки.

32-річна шведська топмодель і один з "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк в своєму Instagram показує, як носити трендовий одяг і аксесуари.

Цього разу вона приміряла футболку з модними зараз принтом тай-дай від Celine. Вартість її становить 590 доларів. Свій літній лук Ельза доповнила панамкою з таким же принтом, але в іншому забарвленні. Госк позувала з якимось напоєм в руці.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Знімки дівчина ніяк не підписала, залишивши в коментарях лише емодзі у вигляді веселки.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Нагадаємо, Ельза Госк в лютому вперше стала мамою. Незважаючи на це, її фігура вже прийшла в допологову форму. Модель часто ходить на пляж і показують фотографії в бікіні.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

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