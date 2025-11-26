Без штанів і на величезних платформах: Кейт Бекінсейл шокувала образом і дивною історією

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Акторка Кейт Бекінсейл доволі сильно здивувала, коли її сфотографували на вулиці дорогою на шоу «Джиммі Кіммел у прямому ефірі» у понеділок ввечері. Вдягнута вона була екстравагантно, оскільки відмовилася від штанів на користь червоного трикотажного боді зі стразами, яке носила у поєднанні з капроновими колготками й чорними черевиками Current Mood на неймовірно високій платформі й зі шипами та застібками.

Також в образі Бекінсейл була довга коричнева шуба, голову вона прикрасила кількома доволі великими бантами, а також одягла масивні золоті сережки і зробила дуже яскравий макіяж.

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Але ось для ефіру акторка переодяглася в гламурну сукню і змінила взуття. На Кейт була шимерна фіолетова сукня з трояндами на ліфі, а також сріблясті босоніжки.

Волосся акторки, як і раніше, прикрашав бант, але тільки один і чорний.

Кейт Бекінсейл / © Getty Images

Також деякі речі, які вона розповіла в інтерв’ю, дуже шокували глядачів, адже за словами Кейт, бойфренд її доньки «зніс два яйця за тиждень».

Звісно ж, це був жарт.