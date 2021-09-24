Без штанів і в кроксах: вагітна Ешлі Грем показала, як збирається на знімання

Без штанів і в кроксах: вагітна Ешлі Грем показала, як збирається на знімання

Модель продовжує активно працювати.

Незважаючи на другу вагітність модель plus-size Ешлі Грем часто бере участь в фотосесіях. У своєму Instagram вона показала, як готується до однієї з них.

Ешлі Грем / Instagram Ешлі Грем

Вагітна Грем в самій майці, трусах і кроксах з принтом "зебра", а також з мокрим волоссям стоїть біля дзеркала і фарбує губи блиском.

Ешлі Грем / Instagram Ешлі Грем

"Блиск для губ, малюкам добре — ми готові до виходу", — написала Ешлі під фото. Вона, нагадаємо, чекає на народження двійні, це хлопчики.

Ешлі Грем / Instagram Ешлі Грем

Раніше Ешлі Грем показувала пікантні знімки, на яких вона зображена повністю голою. Модель завжди дуже відверта зі своїми фоловерами. Вона любить своє тіло таким, яке воно є.

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