Без штанів і в кроксах: вагітна Ешлі Грем показала, як збирається на знімання

Модель продовжує активно працювати.
Незважаючи на другу вагітність модель plus-size Ешлі Грем часто бере участь в фотосесіях. У своєму Instagram вона показала, як готується до однієї з них.
Вагітна Грем в самій майці, трусах і кроксах з принтом "зебра", а також з мокрим волоссям стоїть біля дзеркала і фарбує губи блиском.
"Блиск для губ, малюкам добре — ми готові до виходу", — написала Ешлі під фото. Вона, нагадаємо, чекає на народження двійні, це хлопчики.
Раніше Ешлі Грем показувала пікантні знімки, на яких вона зображена повністю голою. Модель завжди дуже відверта зі своїми фоловерами. Вона любить своє тіло таким, яке воно є.
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