Без штанів: Ірина Шейк в самому боді блиснула підтягнутими сідницями

Модель знялася в новій промокампанії.
35-річна супермодель Ірина Шейк показала свою нову роботу. Вона знялася в промокампанії Tamara Mellon — співзасновника бренду Jimmy Choo. Меллон заснувала свою однойменну марку взуття класу люкс.
У кадрі Ірина з'явилася в самому лише молочному боді з глибоким вирізом на декольте. Акцент у відео і на фотографіях зроблено на шкіряних босоніжках на високих підборах, одягнутих на блакитні шкарпетки.
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На обличчі Шейк практично немає макіяжу, а її волосся туго зібране.
Нагадаємо, Ірину Шейк часто можна побачити на вулицях Нью-Йорка, коли вона вирушає на прогулянку з донькою Лєєю. Супермодель і Бредлі Купер ділять опіку над донькою порівну і по черзі відводять дівчинку в дитячий сад, а також ходять з нею на прогулянки в парк.
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