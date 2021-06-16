Без штанів: Ірина Шейк в самому боді блиснула підтягнутими сідницями

Модель знялася в новій промокампанії.

35-річна супермодель Ірина Шейк показала свою нову роботу. Вона знялася в промокампанії Tamara Mellon — співзасновника бренду Jimmy Choo. Меллон заснувала свою однойменну марку взуття класу люкс.

У кадрі Ірина з'явилася в самому лише молочному боді з глибоким вирізом на декольте. Акцент у відео і на фотографіях зроблено на шкіряних босоніжках на високих підборах, одягнутих на блакитні шкарпетки.

(щоб побачити всі фотографії, перегортайте вправо)

На обличчі Шейк практично немає макіяжу, а її волосся туго зібране.

Нагадаємо, Ірину Шейк часто можна побачити на вулицях Нью-Йорка, коли вона вирушає на прогулянку з донькою Лєєю. Супермодель і Бредлі Купер ділять опіку над донькою порівну і по черзі відводять дівчинку в дитячий сад, а також ходять з нею на прогулянки в парк.

Ірина Шейк і Лея / Getty Images

Ірина Шейк / Getty Images

Читайте також: Ірина Шейк блиснула пружніми грудьми в чорному топі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання