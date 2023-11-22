Без штанів: топмодель Кендіс Свейнпоул стала на лижі в самих шортах-трусах

35-річна південноафриканська томмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул — з'явилася в рекламі Alo. Вона приміряла лижні костюми та термобілизну та позувала в кріслі канатної дороги та на тлі засніжених гір.

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Але особливу увагу, звичайно ж, привернув знімок, на якому Кендіс зазнімкована в одному жилеті та високих шортах-трусах на лижах на сніговому схилі. Її волосся зібране в тугий хвіст, а на обличчі дзеркальні сонцезахисні окуляри, що нагадують лижну маску.

Кендіс Свейнпоул у рекламі бренду alo / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул у мінісукні із золотими квітами відвідала захід Victoria's Secret World Tour 2023, який проходив у Манхеттен-центрі, в Мідтауні. На рожевій доріжці вона блищала у чорній міні-сукні з корсетом, крихітною спідницею та золотою квітковою аплікацією.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Associated Press

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