Без штанів: учасниця "Холостяка-12" блиснула оголеними сідницями під час першої вечірки на проєкті

Нещодавно відбулася прем'єра 12-го сезону романтичного реаліті шоу "Холостяк". У першому випуску показали, як головний герой - 32-річний Алекс Топольський - знайомиться з учасницями, які прийшли боротися за його серце.

Однією з дівчат, яка дуже сподобалася Алексу, була 25-річна Олександра Мудра.

Олександра Мудра/Instagram

Вона одягла на знайомство з холостяком зелений подовжений жакет. Під нього Саша вирішила не одягати ані штанів, ані спідниці. Зверху на жакет дівчина начепила шкіряний пояс із торочкою. На вулиці вона одягла чорний плащ.

Олександра Мудра/Instagram

Лук Мудра доповнила чорними черевиками на грубій підошві, високим хвостом з локонами і яскравим макіяжем із зеленими тінями на повіках. У вухах були довгі сережки з зірочками, а на шиї – чорний чокер із зірочкою.

Олександра Мудра/Instagram

Коли Саша зайшла до зали, де були дівчата, і хотіла сісти на диван, то ненароком нагнулася і блиснула оголеними сідницями. Інші учасниці поцікавилися у неї, чи має вона під жакетом мінішорти чи лише білизну? На що Олександра відповіла, що лише білизну.

До речі, для Топольського Саша підготувала подарунок-емоції. На вулиці горіло багаття, вони біля нього по черзі читали завдання і мали їх виконати. Одним із завдань було станцювати, що вони і зробили. Їм це дуже сподобалося.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" - Катерина Лозовицька - прийшла на знайомство з головним героєм у відвертій сукні з прозорими мереживними вставками і без білизни.

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