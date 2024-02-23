Без сорому: в'єтнамська співачка у прозорій сукні і без білизни вийшла на вулиці Мілана

Знаменитості часто, щоб привернути до себе увагу, виходять у світ у провокаційних вбраннях.

До об'єктивів папараці на Тижні моди у Мілані потрапила в'єтнамська співачка Го Нгок Га. Жінка зявилася на вулицях міста у відвертому образі.

На ній була чорна прозора сукня із монограмою Gucci зі стразів і з ґудзиками, які вона розстебнула зверху та знизу.

Під вбранням були лише нюдові труси. Соски Го сховала під нюдовими наклейками у формі зірок, виблискуючи пишними грудьми. На талії був тонкий ремінець із пряжкою у вигляді лого бренду Gucci.

Го Нгок Га / Фото: Getty Images

Аутфіт Нгок Га доповнила чорними лакованими слінгбеками на шпильках і чорною сумочкою з бамбуковою ручкою.

Артистка зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, у вуха у неї були золоті сережки, на шиї – золотий ланцюжок, а на руці – браслет-ланцюжок.

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