Без спідниці: американська акторка позувала на фешншоу у пікантному луку

31-річна Майка Монро вирішила, що спідниця у її образі буде зайвою.
Американська акторка Майка Монро відвідала показ бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди, у пікантному аутфіті.
Вона прийшла в боді асфальтного кольору з глибоким вирізом і чорним поясом, а от на низ одягла лише капронові колготи.
На плече Майка накинула бежево-коричневу шубу і взула бронзові гостроносі туфлі.
У неї було скуйовджене укладання і макіяж із акцентом на очах.
Нагадаємо, на фешншоу Saint Laurent завітала також Зої Кравіц, яка сяяла у мереживній мінісукні з квітковим орнаментом і довгими рукавами, під якою не було бюстгальтера.
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