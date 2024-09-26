Без спідниці: американська акторка позувала на фешншоу у пікантному луку

31-річна Майка Монро вирішила, що спідниця у її образі буде зайвою.

Американська акторка Майка Монро відвідала показ бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди, у пікантному аутфіті.

Вона прийшла в боді асфальтного кольору з глибоким вирізом і чорним поясом, а от на низ одягла лише капронові колготи.

Майка Монро / Фото: Getty Images

На плече Майка накинула бежево-коричневу шубу і взула бронзові гостроносі туфлі.

У неї було скуйовджене укладання і макіяж із акцентом на очах.

Нагадаємо, на фешншоу Saint Laurent завітала також Зої Кравіц, яка сяяла у мереживній мінісукні з квітковим орнаментом і довгими рукавами, під якою не було бюстгальтера.

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