Без спідниці: американська модель у боді продемонструвала стрункі ноги

26-річна Анок Яй у провокаційному образі total black прийшла на вечірку.
На вечірку "The Victorias Secret Show 2024" у Нью-Йорку прибула також американська модель Анок Яй.
Дівчина привернула до себе увагу провокаційним аутфітом. На ній було чорне корсетне боді з пікантним декольте та чорні капронові колготи-туфлі. А от спідницю вона вирішила не одягати, щоб продемонструвати свої довгі стрункі ноги.
В руках Яй тримала замшеву куртку та об'ємну чорну шубу.
Анок зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию – намистом.
Нагадаємо, на вечірку також завітала модель plus-size Ешлі Грем, яка була одягнега в чорну сукню за фігурою, з-під якої визирав леопардовий бюстгальтер.
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