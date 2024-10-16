Без спідниці: американська модель у боді продемонструвала стрункі ноги

На вечірку "The Victorias Secret Show 2024" у Нью-Йорку прибула також американська модель Анок Яй.

Дівчина привернула до себе увагу провокаційним аутфітом. На ній було чорне корсетне боді з пікантним декольте та чорні капронові колготи-туфлі. А от спідницю вона вирішила не одягати, щоб продемонструвати свої довгі стрункі ноги.

Анок Яй / Фото: Getty Images

В руках Яй тримала замшеву куртку та об'ємну чорну шубу.

Анок зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила сережками-цвяшками, а шию – намистом.

Нагадаємо, на вечірку також завітала модель plus-size Ешлі Грем, яка була одягнега в чорну сукню за фігурою, з-під якої визирав леопардовий бюстгальтер.

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