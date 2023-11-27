Без спідниці: американська співачка у боді з пікантним декольте вийшла у світ

Артистка Normani в образі total black прийшла на захід у Каліфорнії.

Американська співачка Normani відвідала прем’єру фільму "Відродження: фільм Бейонсе", яка відбулася у театрі Семюела Голдвіна у Беверлі-Гіллз, Каліфорнія.

Зірка постала на івенті в ефектному образі від Mugler. На ній було чорне боді з імітацією жакета з пікантним декольте. На низ Normani одягла лише чорні капронові колготи і складалося враження, що вона забула про спідницю чи штани.

Normani / Фото: Getty Images

Аутфіт артистка доповнила чорними туфлями і чорними прозорими рукавичками. Ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, діамантові сережки-цвяшки і масивне кольє з великим хрестом із камінням завершили образ співачки.

Нагадаємо, на благодійний галавечір Baby2Baby Normani прийшла у розкішній чорній сукні максі, повністю розшитій камінням різного розміру, від Модного дому Dolce & Gabbana. Головний акцент в образі був на пишному декольте.

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