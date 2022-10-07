Без спідниці: Бейонсе у напівпрозорому боді з прикрасами прийшла на вечірку

У межах Паризького тижня моди Бейонсе організувала разом із ювелірним брендом Tiffany & Co. приватну вечірку, на яку запросила своїх зіркових друзів.

В Instagram попдіва продемонструвала ефектний аутфіт, у якому вона постала на паті.

Бейонсе одягла чорне напівпрозоре боді зі срібними прикрасами у вигляді торочок і каміння, які імітували екстремально коротку сукню. Артистка вирішила не одягати на низ нічого, що додало її луку сексуальності. У такому вбранні вона продемонструвала свої гарні ноги.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Образ зірка доповнила туфлями з шипами і на шпильках та чорним довгим плащем.

Бейонсе зібрала волосся у хвіст і зробила вечірній макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були довгі сережки, а на шиї – золотий масивний ланцюжок. Червоний довгий манікюр завершив сміливий аутфіт попдіви.

Нагадаємо, раніше артистка в елегантному чорному костюмі від бренду Sergio Hudson похизувалася сексуальним декольте.

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