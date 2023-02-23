Без спідниці: британська модель у провокаційному луку вийшла на вулиці Мілану

Джамілла Стренд вирішила привернути до себе увагу пікантним аутфітом.

В об'єктиви папараці під час Міланського тижня моди потрапила британська модель Джамілла Стренд.

Красуня вийшла в світ у пікантному образі total black. На ній було боді з високою горловиною і високі панчохи. А от спідницю модель вирішила не одягати, щоб точно опинитися у центрі уваги публіки і фотографів.

Джамілла Стренд / Фото: Getty Images

Зверху Джамілла одягла чорний напівпрозорий тренч. Взута вона була у лаковані босоніжки на високій платформі і підборах.

Стренд зробила гладкий пучок, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха срібними лаконічними сережками.

Нагадаємо,британська модель Єва Апіо прийшла на прем'єру фільму "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" у салатовій сукні максі на тонких бретельках, із драпуванням і пікантним декольте.

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