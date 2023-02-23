Без спідниці: британська модель у провокаційному луку вийшла на вулиці Мілану

Джамілла Стренд вирішила привернути до себе увагу пікантним аутфітом.
В об'єктиви папараці під час Міланського тижня моди потрапила британська модель Джамілла Стренд.
Красуня вийшла в світ у пікантному образі total black. На ній було боді з високою горловиною і високі панчохи. А от спідницю модель вирішила не одягати, щоб точно опинитися у центрі уваги публіки і фотографів.
Зверху Джамілла одягла чорний напівпрозорий тренч. Взута вона була у лаковані босоніжки на високій платформі і підборах.
Стренд зробила гладкий пучок, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха срібними лаконічними сережками.
Нагадаємо,британська модель Єва Апіо прийшла на прем'єру фільму "Крід III: Спадок Роккі Бальбоа" у салатовій сукні максі на тонких бретельках, із драпуванням і пікантним декольте.
Читайте також:
- У жовтій мінісукні і туфлях кольору металік: модель із Саудівської Аравії в ефектному образі сходила на вечірку
- Американська модель у прозорому топі і спідниці прийшла на фешншоу у Нью-Йорку
- Putin ty za**al: Аліна Байкова вийшла на прогулянку у сукні-светрі з нецензурною фразою про російського диктатора