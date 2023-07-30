Без спідниці: Демі Роуз у мереживному боді похизувалася сексуальним декольте

Модель любить вбраннями підкреслювати свої пишні форми.
Демі Роуз похизувалася в Instagram Stories новим спокусливим аутфітом, у якому вона сходила на вечірку.
Модель одягла коричневе мереживне боді з рюшами внизу, яке ідеально підкреслило її пишне сексуальне декольте. А от спідниці Демі вирішила не одягати, замість неї на плечах у неї був плащ.
Роуз розпустила волосся і зробила плетіння, макіяж із чорними стрілками і прикрасила шию золотим кулоном на ланцюжку.
Подруга Демі була одягнена у жовто-золотому корсеті і помаранчевій пишній мініспідниці з фатину.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз зробила селфі у жовтому бікіні. Вона засмагала на яхті.під час прогулянки Середземним морем.
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