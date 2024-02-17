Без спідниці і бюстгальтера: ефектна Бейонсе у сміливому образі з'явилася на фешншоу

Папараці заскочили Бейонсе, коли вона прибула на показ бренду Luar у Брукліні, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку. Артистка приїхала підтримати свого 19-річного племінника, який брав участь у показі.

Попдіва продемонструвала там сміливий аутфіт із кутюрної колекції сезону весна 2024 бренду Gaurav Gupta.

Бейонсе / Фото: Getty Images

На ній був сірий приталений жакет із гострими плечами, розшитий камінням і кристалами, який ледве прикривав її сідниці, і прозоре боді з каптуром, яке також було розшите камінням. На низ Бейонсе вирішила нічого не одягати.

Головний акцент у її образі був на сексуальному декольте.

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Свій лук вона доповнила такими самими сірими ботфортами з прикрасами та на шпильках і сірим ковбойським капелюхом. У руці вона тримала перламутрову сумку Luar Iridescent Ana.

На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри, а на руці – каблучка з великим діамантом. Французький манікюр із декором завершив образ зірки.

Нагадаємо, 12-річна донька Бейонсе з'явилася на публіці в сукні від Vivienne Westwood.

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