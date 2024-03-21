Без спідниці та в панчохах: британська ведуча в спокусливому луку зібралася на вечірку

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила британська ведуча Глоя Сімс. Вона йшла на вечірку з нагоди дня народження своєї подруги – акторки Кейлі Ковен.

Глоя продемонструвала сексуальний образ total black. На ній був приталений жакет і капронові панчохи, а от спідницю зірка вирішила не одягати.

Глоя Сімс / Фото: Getty Images

Аутфіт Сімс доповнила чорними туфлями на шпильках і чорною сумочкою. Вона розпустила волосся, зробила макіяж з чорними стрілками і нюдовою помадою, у вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на пальцях – золоті каблучки. Білий манікюр завершив лук білявки.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Сімс продемонструвала ефектний образ у всьому червоному. На ній був лакований ліф-топ, який ідеально підкреслив її пишний сексуальний бюст, і лаковані обтислі штани.

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