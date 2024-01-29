Без спідниці: латиноамериканська порноакторка у гламурній білизні прийшла на премію

Luna Star обрала для своєї появи на заході відвертий образ.

Порноакторка Luna Star була співведучою церемонії нагородження премії AVN Awards, яка відбулася у Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу Adult Video News, яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".

На червону доріжку латиноамериканська зірка вийшла у провокаційному луку. На ній була гламурна білизна, інкрустована стразами, з написом бренду Philipp Plein, чорні колготи в сітку і з зірочками, які вона одягла під труси, та чорний жакет. А от на низ Луна вирішила нічого не одягати.

Luna Star / Фото: Getty Images

Красуня похизувалася пласким животом, пишним сексуальним бюстом і стрункими ногами.

Лук Стар доповнила лакованими туфлями на шпильках, клатчем кольору металік, цікавим металевим аксесуаром зі стразами на пальці, діамантовими сережками, намистом, браслетом і каблучкою. Ідеально рівне укладання і макіяж із довгими віями завершили аутфіт порноакторки.

Нагадаємо, а співачка і порноакторка Queenie Sateen шокувала всіх на премії своєю провокаційною зачіскою у вигляді величезного прутня з яєчками.

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