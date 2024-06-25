Без спідниці: Люпіта Ніонго у жакеті-боді і колготах в сітку під прицілом папараці

Папараці сфотографували Люпіту Ніонго у Нью-Йорку, коли вона приїхала на івент у межах промокампанії нового фільму – останньої частині постапокаліптичної горор-франшизи "Тихе місце: День перший".

Акторка мала спокусливий вигляд у всьому чорному. На ній був трендовий двобортний приталений жакет-боді з атласними лацканами від Dolce & Gabanna і чорні колготи в сітку. А от спідницю зірка вирішила не одягати.

Люпіта Ніонго / Фото: Getty Images

Лук Люпіта доповнила чорними атласними туфлями з гострим носом і тонким ремінцем на щиколотці.

Її шию прикрашало намисто-чокер від De Beers, вуха – лаконічні діамантові сережки, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри. Губи Ніонго нафарбувала червоною помадою. Аутфіт вона завершила стильним укладанням.

Нагадаємо, раніше Люпіта Ніонго прогулялася Нью-Йорком зі своїм колегою Джозефом Квінном. Акторка була одягнена у білизняну леопардову сукню на тонких бретельках і з чорним мереживом на ліфі, талії і подолі від бренду Betsey Johnson.

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