Без спідниці: модель мереживним боді підкреслила стрункі ноги

Reign Judge у сексуальному образі total black прийшла на івент.

Модель Reign Judge відвідала галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. Там вона постала у сміливому образі.

Модель одягла чорне боді, яке складалося з мереживного верха з американською проймою і блискучих мінішортів. Здавалося, що вона забула одягти ще спідницю.

Reign Judge / Фото: Getty Images

Вбрання міні чудово підкреслило її стрункі ноги. На ній не було бюстгальтера, тож це мало спокусливий вигляд.

Аутфіт дівчина доповнила чорним жакетом, який спустила з плечей, чорними босоніжками на шпильках і чорною лакованою сумочкою Jackie на ланцюжку від бренд Gucci.

Reign Judge мала високу зачіску з кучерями, вечірній макіяж і цікаві золоті сережки.

Читайте також: