Без спідниці: модель мереживним боді підкреслила стрункі ноги

Reign Judge у сексуальному образі total black прийшла на івент.
Модель Reign Judge відвідала галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес. Там вона постала у сміливому образі.
Модель одягла чорне боді, яке складалося з мереживного верха з американською проймою і блискучих мінішортів. Здавалося, що вона забула одягти ще спідницю.
Вбрання міні чудово підкреслило її стрункі ноги. На ній не було бюстгальтера, тож це мало спокусливий вигляд.
Аутфіт дівчина доповнила чорним жакетом, який спустила з плечей, чорними босоніжками на шпильках і чорною лакованою сумочкою Jackie на ланцюжку від бренд Gucci.
Reign Judge мала високу зачіску з кучерями, вечірній макіяж і цікаві золоті сережки.
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