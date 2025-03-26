Без спідниці: Тіна Кароль у картатому жакеті продемонструвала стрункі ноги

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram опублікували знімки її нового стильного образу.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Артистка грайливо позувала за лаштунками у чорній водолазці, картатому двобортному жакеті, під яким не було видно спідниці, і в чорних капронових колготах. У цьому вбранні Кароль продемонструвала свої стрункі ноги. Взута вона була у чорні босоніжки на шпильках.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Аутфіт зірка доповнила зачіскою з локонами і червоним манікюром.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похизувалася романтичним луком у червоній оксамитовій сукні максі на тонких бретельках і з пікантним вирізом у зоні декольте, прикрашеним бантиками.

Читайте також: