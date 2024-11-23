Без спідниці: трансгендерна модель прийшла на вечірку у боді і трусах

У Нью-Йорку відбулася вечірка з нагоди відкриття магазину Aritzia SoHO, яку відвідало багато зіркових красунь. Нашу увагу привернула американська модель-трансгендер – Алекс Консані.

Білявка обрала для своєї появи провокаційний лук. Вона постала у чорному боді з оголеними плечами і замість спідниці чи штанів одягла лише чорні труси, що мало досить дивний вигляд.

Алекс Консані / Фото: Getty Images

На Алекс також були капронові колготи і чорна коротка шуба. У такому аутфіті Консані продемонструвала свої стрункі ноги.

Модель доповнила образ чорними туфлями, укладанням із прикореневим об'ємом, ніжним макіяжем із чорними стрілками і золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Алекс Консані на вечірку, організовану з нагоди виходу фільму "Netflix Rebel Moon. Частина друга: Залишає шрами", прийшла в оригінальному вбранні від Grace Ling, яке складалося з металевого 3D-топу, що нагадував коріння дерева, і довгої шовкової спідниці.

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