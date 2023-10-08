Без спідниці: Єва Лонгорія у колготах в сітку похизувалася стрункими ногами

48-річна акторка продемонструвала ефектний образ у жакеті від дизайнерки і її подруги Вікторії Бекхем.

Єва Лонгорія продемонструвала фоловерам в Instagram сексуальний образ. На знімках акторка постала у стильному жакеті з прихованим ґудзиком і спокусливим декольте від бренду її подруги Victoria Beckham.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Єва вирішила не одягати під нього спідницю. Знизу на ній були лише бежеві колготи в сітку і це мало пікантний вигляд.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Аутфіт Лонгорія доповнила бежевими атласними босоніжками на високій платформі і шпильках. Волосся вона зібрала у пучок, зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – ланцюжком, а руку – годинником. Лук Єва завершила білою сумочкою.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія у напівпрозорій сукні з пір'ям вийшла на подіум показу бренду L'Oreal.

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