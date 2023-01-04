Без спідньої білизни: Демі Роуз у відвертій сукні блиснула пишним декольте

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки із нової пікантної фотосесії. Модель постала перед об'єктивом фотокамери без спідньої білизни.

На Демі була відверта асиметрична біла сукня, яка ледь прикривала її пишне декольте. У цьому вбранні декольте мало дуже спокусливий вигляд.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Вона зробила укладання з локонами, вечірній макіяж, дизайнерський манікюр і прикрасила пальці каблучками.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Роуз у новорічному аутфіті позувала у фотосесії.

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