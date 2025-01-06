Без спідньої білизни: топмодель Ізабель Гулар продемонструвала пікантний образ

40-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – полетіла зі своїм нареченим – 33-річним німецьким футболістом Кевіном Траппом – святкувати новорічні свята на популярний серед селебріті острів Сент-Барт, звідки щодня публікує фото.

instagram.com/izabelgoulart

Так, на нових фото вона продемонструвала свою пікантний лук, в якому зустрічала Новий рік. Вона одягла асиметричну білу сукню David Koma з дуже високим розрізом і довгим чорним бантом на ньому. Зважаючи на все, нижню білизну під сукню модель не одягла.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Свій святковий образ Ізабель доповнила блискучими сережками незвичайної форми та білими туфлями-човниками на підборах. Її наречений Кевін був одягнений у образ total white.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

Тримати себе у формі моделі допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години незважаючи на те, як завантажений день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

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