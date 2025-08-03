Без спідниці: американська акторка у провокаційному луку прийшла на прем’єру жахітняка

Джун Діана Рафаель / © Associated Press

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У Лос-Анджелесі, в Об’єднаному театрі на Бродвеї, відбулася прем’єра детективного фільму жахів «Зброя». Захід відвідала американська акторка і комедіантка Джун Діана Рафаель, яка зіграла у фільмі.

На червону доріжку вона вийшла у провокаційному образі total black. На ній був вкорочений жакет із подовженими рукавами, широким коміром і V-подібним вирізом, який вона скомбінувала з трусами в рубчик із високим посадженням.

Джун Діана Рафаель / © Associated Press

Замість спідниці чи штанів Джун одягла чорні капронові колготи. Лук вона доповнила чорними туфлями лакованими гостроносими туфлями. У цьому аутфіті зірка продемонструвала свої стрункі ноги.

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Джун Діана Рафаель / © Associated Press

Рафаель зробила гарну зачіску з локонами і боковим проділом, макіяж із чорним олівцем на очах і рожевою помадою на губах та французький манікюр. Вуха Джун прикрасила розкішними масивними сережками з діамантами і смарагдам, а руки — діамантовими каблучками.

Джун Діана Рафаель / © Associated Press

Про фільм:

У маленькому містечку Мейбрук одного ранку на урок до вчительки молодших класів, місіс Ґенді (Джулія Гарнер), не з’явився цілий клас. Виявляється, попередньої ночі, рівно о 2:17, 17 дітей одночасно встали з ліжок, вийшли з дому — і зникли в темряві без сліду. Але чи справді вони діяли за власною волею? Що або хто стоїть за цим моторошним зникненням, яке приголомшило всю громаду?

У головних ролях — Джош Бролін («Люди в чорному 3», «Дедпул 2»), Джулія Ґарнер («Озарк», «Фантастична 4: Перші кроки»), Олден Ейренрайк («Оппенгеймер»), Остін Абрамс («Ходячі мерці») та Бенедикт Вонґ («Доктор Стрендж»).

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Нагадаємо, в український прокат фільм «Зброя» виходить 7 серпня.