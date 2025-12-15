ТСН у соціальних мережах

Без спідниці: британська зірка реаліті у боді з відвертим декольте влаштувала фотосесію

Білявка любить хизуватися у соцмережі своїми провокаційними образами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Єва Гейл — опублікувала в Instagram знімки свого пікантного образу, у якому вона зібралася чи то на вечірку, чи до ресторану повечеряти. Але перед тим красуня влаштувала собі імпровізований фотосет.

На білявці було чорне боді з відвертим пишним декольте і чорні капронові колготи. Спідницю або штани на низ вона вирішила не одягати, що додало її луку провокаційності. Зверху Єва накинула темну об’ємну шубу з екохутра і взула червоні лаковані слінгбеки.

Гейл розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і білий манікюр. Аутфіт Єва завершила прикрасами і сумкою.

Нагадаємо, Єва Гейл обожнює відверті луки. Раніше на вечірку вона одягла бюстгальтер, болеро і прозорі лосини.

