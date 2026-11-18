Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Дженніфер Лопес у провокаційному образі завітала до студії SiriusXM на знімання програми Front Row у Нью-Йорку.

На співачці був шоколадно-коричневий жакет з цікавими ґудзиками, оздоблений блискучими плісированими оборками. Під нього Лопес одягла прозорий зелений топ, крізь який було видно нюдовий бюстгальтер.

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Сливові труси з високим посадженням попдіва поєднала з напівпрозорими колготками приглушеного бордового відтінку. На талії у співачки був широкий чорний шкіряний пояс з ланцюгом і кілька менших ланцюжків, що вільно звисали спереду.

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Дженніфер Лопес / © Getty Images

Взута Джей Ло була у гостроносі фіолетові слінгбеки Marc Jacobs на шпильках. У руці вона тримала яскравий бірюзовий клатч. З прикрас Лопес обрала сережки з камінням, золотий ланцюжок з різнокольоровим камінням і золоті каблучки. У неї було рівне укладання, макіяж з теплими коричневими тінями і помадою з коричневим контуром, а також коричнево-теракотовий манікюр.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес продемонструвала монохромний образ у винних відтінках, який складався зі шкіряного тренчу, блузки, мінішортів і мереживних колгот.

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