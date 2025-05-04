Без спідниці і з крокодилячою сумкою Hermès: папараці заскочили Джорджину Родрігес у Нью-Йорку

Джорджина Родрігес / © Getty Images

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До об'єктивів папараці у Верхньому Іст-Сайді, у Нью-Йорку, потрапила Джорджина Родрігес. Дівчина мала пікантний вигляд.

Вона була одягнена у бежевий шкіряний жакет, під який одягла чорне боді. Від спідниці чи штанів Джорджина відмовилася. На ній також були чорні капронові колготи і чорні туфлі на шпильках.

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Аутфіт Родрігес доповнила дорогою коричневою крокодилячою сумкою Hermès Birkin.

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Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж із глянцевим блиском на губах і довгий молочний манікюр. Дівчина одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі і завершила лук дорогоцінними прикрасами з білим і жовтим камінням.

Ймовірно, завтра ми побачимо Джорджину на Met Gala у Метрополітен-музеї. Цікаво, яке вбрання вона обрала для своєї появи на важливому заході.