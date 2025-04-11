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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
578
Час на прочитання
1 хв

Без спідниці: Лілія Ребрик у жакеті похизувалася стрункими ногами на презентації проєкту Анатоліча

Ведуча та акторка у стильному луку total black побувала на івенті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч

Лілія Ребрик відвідала презентацію нового флагманського проєкту Анатолій Анатоліч «Коли я був маленьким», яка відбулася у дитячому кінотеатрі «Кадр» у Києві.

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч

На івенті ведуча з’явилася у стильному образі total black. На ній був подовжений жакет із тонким поясом-шнурком на талії, під яким не було спідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Лілії.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

Аутфіт Ребрик доповнила чорними гостроносими чоботами на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і французький манікюр. Свій аутфіт ведуча завершила лаконічними прикрасами.

До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.

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Дата публікації
Кількість переглядів
578
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