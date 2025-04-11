Без спідниці: Лілія Ребрик у жакеті похизувалася стрункими ногами на презентації проєкту Анатоліча

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч

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Лілія Ребрик відвідала презентацію нового флагманського проєкту Анатолій Анатоліч «Коли я був маленьким», яка відбулася у дитячому кінотеатрі «Кадр» у Києві.

Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч

На івенті ведуча з’явилася у стильному образі total black. На ній був подовжений жакет із тонким поясом-шнурком на талії, під яким не було спідниці. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги Лілії.

Лілія Ребрик

Аутфіт Ребрик доповнила чорними гостроносими чоботами на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і французький манікюр. Свій аутфіт ведуча завершила лаконічними прикрасами.

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До слова, проєкт Анатолія Анатоліча «Коли я був маленьким» — це розмова про те, як формується особистість, які події та люди впливають на мрії, вибір і майбутнє. Крім того, проєкт має важливу місію — допомогти збирати кошти на лікування онкохворих діток. Героєм першого випуску став телеведучий Андрій Бєдняков.