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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1170
Час на прочитання
1 хв

Без спідниці на червону доріжку: 65-річна акторка викликала фурор ефектним вбранням

Вона підкреслила ноги вбранням із боді від відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еллісон Дженні

Еллісон Дженні / © Associated Press

Голлівудська акторка Еллісон Дженні відвідала церемонію вручення премії Las Culturistas Culture Awards, яка відбулася у театрі «Орфей» у Лос-Анджелесі.

65-річна жінка викликала фурор, коли з’явилася на заході, оскільки всі дивилися лише на її вбрання. Еллісон одягла чорний жакет з довгим асиметричним подолом, який перетворювався на шлейф, також у нього були довгі рукави, шовкові лацкани, ґудзики та накладні кишені.

Еллісон Дженні / © Associated Press

Еллісон Дженні / © Associated Press

Поєднала акторка своє вбрання з чорним боді та капроновими колготками, підкресливши таким чином ноги.

Також образ доповнили туфлі на підборах, клатч у руці, діамантове кольє на шиї та лаконічні сережки у вухах. Вбрання акторки було від американського бренду Christian Siriano.

Еллісон Дженні / © Associated Press

Еллісон Дженні / © Associated Press

Над образом акторки працювала стилістка Тара Свеннен. Деякими фото вона поділилася у Instagram.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1170
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