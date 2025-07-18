Без спідниці на червону доріжку: 65-річна акторка викликала фурор ефектним вбранням

Еллісон Дженні / © Associated Press

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Голлівудська акторка Еллісон Дженні відвідала церемонію вручення премії Las Culturistas Culture Awards, яка відбулася у театрі «Орфей» у Лос-Анджелесі.

65-річна жінка викликала фурор, коли з’явилася на заході, оскільки всі дивилися лише на її вбрання. Еллісон одягла чорний жакет з довгим асиметричним подолом, який перетворювався на шлейф, також у нього були довгі рукави, шовкові лацкани, ґудзики та накладні кишені.

Еллісон Дженні / © Associated Press

Поєднала акторка своє вбрання з чорним боді та капроновими колготками, підкресливши таким чином ноги.

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Також образ доповнили туфлі на підборах, клатч у руці, діамантове кольє на шиї та лаконічні сережки у вухах. Вбрання акторки було від американського бренду Christian Siriano.

Еллісон Дженні / © Associated Press

Над образом акторки працювала стилістка Тара Свеннен. Деякими фото вона поділилася у Instagram.