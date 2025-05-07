Без спідниці на світський захід: Сабріна Карпентер застосувала модний трюк, щоб здаватися вищою

Сабріна Карпентер / © Associated Press

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Зріст попзірки Сабріни Карпентер лише 152 сантиметри, тому вона вирішила підкреслити свої ноги і здаватися візуально вищою скориставшись модними трюками. Дівчина одягла дуже високі платформи, а також відмовилася від довгої спідниці, віддавши перевагу боді.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Її вбрання бордового кольору було від Louis Vuitton, а прикраси від Chopard. Воно включало боді та короткий жакет з імітацією сорочки та гламурними ґудзиками.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

На спині у жакета був довгий шлейф, що прикривав сідниці. Волосся Сабріна уклала у свою фірмову об’ємну зачіску, а на її обличчі був яскравий макіяж.

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Сабріна Карпентер / © Associated Press

Варто звернути увагу і на манікюр співачки, адже на ньому був не лише логотип бренду Louis Vuitton, а й «прострочення», як на чоловічому костюмі.

Манікюр Сабрини Карпентер / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press