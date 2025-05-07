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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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63
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Без спідниці на світський захід: Сабріна Карпентер застосувала модний трюк, щоб здаватися вищою

У Нью-Йорку відбулася головна модна подія року — Бал Інституту костюма Met Gala. Тема заходу Superfine: Tailoring Black Style, тобто стиль темношкірих денді та чоловіча мода. Сабріна була серед запрошених гостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Зріст попзірки Сабріни Карпентер лише 152 сантиметри, тому вона вирішила підкреслити свої ноги і здаватися візуально вищою скориставшись модними трюками. Дівчина одягла дуже високі платформи, а також відмовилася від довгої спідниці, віддавши перевагу боді.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Її вбрання бордового кольору було від Louis Vuitton, а прикраси від Chopard. Воно включало боді та короткий жакет з імітацією сорочки та гламурними ґудзиками.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

На спині у жакета був довгий шлейф, що прикривав сідниці. Волосся Сабріна уклала у свою фірмову об’ємну зачіску, а на її обличчі був яскравий макіяж.

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Сабріна Карпентер / © Associated Press

Варто звернути увагу і на манікюр співачки, адже на ньому був не лише логотип бренду Louis Vuitton, а й «прострочення», як на чоловічому костюмі.

Манікюр Сабрини Карпентер / © Associated Press

Манікюр Сабрини Карпентер / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

© Associated Press

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